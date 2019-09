Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jähriger hantiert mit echt aussehender Pistole

Olpe (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in der Winterbergstraße einen jungen Mann, der sich eine Pistole an den Kopf hielt und gleichzeitig offensichtlich ein Streitgespräch mit einer jungen Frau führte. In der Folge nahm er die Pistole vom Kopf weg und zielte in verschiedene Richtungen. Sofort verständigte Polizeibeamte trafen schon nach wenigen Minuten ein. Die Beamten forderten beide Beteiligte unter Vorhalt der Dienstwaffe auf, sich auf den Boden zu legen. Dieser Aufforderung kamen sie mit Verzögerung nach.

Die Beamten stellten schließlich in unmittelbarer Nähe des Mannes eine auf den ersten Blick echt aussehende Pistolenattrappe fest. Der 19-jährige Eigentümer gab an, diese kurz zuvor in einem Geschäft gekauft zu haben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge, vermutlich Haschisch, sowie einen angerauchten Joint. Eine Anzeige wurde dazu gefertigt.

Immer wieder kam es bundesweit in den vergangenen Jahren zu ähnlich gelagerten Fällen. Sie werden von der Polizei sehr ernst genommen. Einschreitende Beamte können nicht sofort feststellen, ob es sich um eine erlaubnisfreie oder eine scharfe Waffe handelt. Beteiligte und auch Unbeteiligte bringen sich damit unnötig in Gefahr. Der Tatverdächtige sah sein Fehlverhalten zumindest ein.

