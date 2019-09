Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter zündet zündet Rauchkörper bei Versammlung

Olpe (ots)

Zu einem Zwischenfall während einer angemeldeten Versammlung von Umweltschutzaktivisten kam es am frühen Nachmittag gegen 14.10 Uhr auf dem Olper Marktplatz. Der Infostand einer Gruppe der "Fridays for Future" Bewegung war zu dieser Zeit von ca. 15 Personen besucht, als sich ein Unbekannter näherte, der einen rauchenden pyrotechnischen Gegenstand in der Hand hielt. Der mit einem Tuch Vermummte ging mit diesem rauchenden Gegenstand einmal um den Stand herum. Als eine beherzte Aktivistin ihm das Tuch vom Gesicht riss, ließ er den Rauchkörper fallen und flüchtete über die Frankfurter Straße in Richtung Kölner Straße. Verletzt wurde niemand. Der Mann war ca. 1,70 m groß, und leicht korpulent. Er war bekleidet mit einer gelb/schwarzen Regenjacke und einer schwarzen Cargohose an der eine Kette hing. Vermummt war er mit einem schwarz/weiß kariertem Tuch. An der rechten und linken Hand hatte er jeweils einen auffällig großen Ring. Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Olper Polizei und die Staatsschutzdienststelle ermitteln wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Hinweise auf den Täter nimmt die Olper Polizei unter 02761/92692550 entgegen.

Kreispolizeibehörde Olpe

