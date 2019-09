Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrerin angefahren und geflüchtet, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Eine 46 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montagabend an der Kreuzung der Schutterwälder Straße zur Wichernstraße von einem bislang unbekannten Fiat-Lenker angefahren und hierdurch verletzt worden. Der Autofahrer ist nach der Kollision in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher verlief bisher im Sande. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Radlerin kurz vor 21 Uhr die Wichernstraße, vom Radweg der Schutterwälder Straße kommend, queren. Gleichzeitig soll der nun gesuchte Chauffeur des Fiat bei Rotlicht aus der Wichernstraße herausgefahren und hierbei mit der Velo-Lenkerin zusammengestoßen sein. Die 47-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer Hinweise zum Fiat oder zur Identität des Fahrers geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 - 21-4200 bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats Offenburg.

/wo

