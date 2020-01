Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW überschlägt sich, zwei Verletzte und ein toter Hund

Dannstadt (ots)

Am 01.01.2020, gegen 10:04 Uhr, kam auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz nach der Rastanlage Dannstadt, ein PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf einem Feldweg neben der Autobahn auf dem Dach liegen. Fahrer und Beifahrerin wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. In dem PKW befanden sich außerdem noch drei Hunde, wovon einer den Unfall nicht überlebte. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Zur Einsatzbewältigung musste zweitweise der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Vor Ort war die Feuerwehr Schifferstadt mit drei Fahrzeugen und die Polizeiautobahnstation Ruchheim mit zwei Fahrzeugen. Weiter waren zwei Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort.

