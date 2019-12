Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti an Grundschule

Arnsberg (ots)

Die Grundschule in Voßwinkel besprühten unbekannte Täter am letzten Wochenende. Am 02. Dezember bemerkte der Hausmeister den Schaden. Die Vandalen beschädigten den Boden und mehrere Wände. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

