Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Alkohol

Brilon (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Bundestraße 516, am Abzweig Scharfenberg, wurde der Polizei in der Nacht zum Mittwoch gemeldet. Um 00.05 Uhr war ein 20-jähriger Bürener auf der Straße in Richtung Rüthen unterwegs. Kurz hinter dem Abzweig geriet das Auto auf den rechten Grünstreifen. Anschließend rutschte das Auto über die Fahrbahn und prallte gegen die linke Schutzplanke. Der Mann blieb unverletzt und informierte die Polizei. Die Beamten rochen eine Alkoholfahne bei dem Fahrer. Ein Test ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell