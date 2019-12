Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg: In der Nacht zum Montag suchten unbekannte Täter einen Handwerksbetrieb im Industriegebiet "Bruchhausen" auf. Die Täter brachen durch ein Fenster in eine Betriebshalle ein. Hier konnten sie hochwertige Werkzeuge entwenden. Ein Zeuge hörte gegen 02.30 Uhr verdächtige Geräusche vom Gelände der Firma. Bei der ersten Nachschau sah er drei Personen mit Kapuzen. Daraufhin begab sich der Zeuge zum Betrieb. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits geflüchtet. Die Polizei wurde am nächsten Morgen benachrichtigt. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

