Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebe festgenommen

Arnsberg (ots)

Zivilkräften der Polizei kontrollierten am Samstag gegen 15 Uhr drei rumänische Frauen nach dem Verlassen eines Bekleidungsgeschäfts am "Widaymarkt". Hierbei fanden die Beamten eine sogenannte "Klauschürze". In dieser war Diebesgut aus dem Bekleidungsgeschäft versteckt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw fanden die Polizisten Artikel, welche vermutlich ebenfalls aus Diebstählen stammen. Die drei Frauen wurden festgenommen und die Gegenstände sichergestellt. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Frauen entlassen.

