Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sieben Verletzte

Marsberg (ots)

Um 16.35 Uhr fuhr ein VW-Transport mit sechs Personen über die Bredelarer Straße in Richtung Brilon. In Höhe der Einmündung "Am Schützenberg" kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 27-jährigen Autofahrers. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Transporter noch weiter und krachte etwa 30 Meter später in die Tür eines Geschäftshauses. Die beiden Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die fünf Beifahrer aus dem Transporter erlitten leichte Verletzungen. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

