Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzter Radfahrer

Marsberg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Samstag einen 54-jährigen Radfahrer ins Krankenhaus bringen. Um 07.40 Uhr war der Marsberger mit seinem Fahrrad auf der Heitemeyerstraße in Richtung Westheim unterwegs. In der Einmündung "Rittergasse" kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 80-jährigen Marsbergers, als dieser links abbog. Beide Unfallbeteiligten begaben sich zunächst nach Hause. Erst im Laufe des Vormittags wurde der Unfall der Polizei gemeldet.

