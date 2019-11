Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unfall mit zwei schwerverletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Zwei schwerverletzte Beteiligte und erheblicher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend im Stadtteil Wieblingen. Ein 23-jähriger Mann war kurz nach 22 Uhr mit seinem Fiat auf der Maaßstraße in Richtung L637 unterwegs. Beim Abbiegen auf die L637 missachtete er die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt einer 62-jährigen Suzuki-Fahrerin, die die L637 in Richtung Edingen befuhr und stieß mit ihr zusammen Bei dem Zusammenstoß zog sich die 62-Jährige schwere Verletzungen in Form von Körperprellungen zu, der Fahrer des Fiat erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge der beiden Beteiligten waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahmen wurden durch Polizeikräfte verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen durchgeführt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

