Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt an zahlreichen geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel - Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen beschädigte ein unbekannter Täter in Brühl an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel. Der Unbekannte wurde gegen 4.30 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er von der Straße "Am Altpörtel" über die Lessingstraße in Richtung Rheinauer Straße unterwegs war und dabei vom Gehweg aus gegen die Außenspiegel der dort geparkten Autos stieß, trat und daran riss. Bei einer späteren Überprüfung konnten über 20 Fahrzeuge festgestellt werden, an denen die Außenspiegel beschädigt waren.

Der Unbekannte wurde durch einen Zeugen wie folgt beschrieben:

- Männliche Person - Ca. 180 cm groß - Normale Statur - Dunkel gekleidet - Trug eine dunkle Kopfbedeckung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

