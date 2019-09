Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Unfall mit mehreren Verletzten

Ennepetal (ots)

Am 04.09. gegen 14:15 Uhr befuhr eine 53-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Pkw Peugeot die Kölner Straße aus Gevelsberg kommend in Richtung Ennepetal. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie erst seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai, geführt von einer 26-jährigen Ennepetalerin, und dann frontal mit einem Pkw Citroen eines 45- jährigen Hageners zusammenstieß. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn kurzfristig komplett gesperrt. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

