Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Einbrecher überrascht

Breckerfeld (ots)

Am 04.07. gegen 15:15 Uhr überraschte ein 56-jähriger Breckerfelder in der Straße Klevinghausen beim Betreten seiner Wohnung zwei Einbrecher, die sofort aus der Wohnung und über angrenzende Felder flüchteten. Vor Eintreffen der Polizei begaben sie sich zu ihrem vor dem Wohnhaus abgestellten Fahrzeug und setzten ihre Flucht darin fort. Im Rahmen der Fahndung, unterstützt durch einen Hubschrauber sowie Kräfte angrenzender Behörden, wurde das Fluchtfahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich der Identität der Einbrecher dauern an.

