Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zwei Einbruchsversuche

Hattingen (ots)

Vom 03. auf den 04.09. versuchten unbekannte Täter, durch Hebeln an der Eingangstür in ein Zweifamilienhaus Im Lichtenbruch einzudringen. Die Tür hielt jedoch stand, die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Etwa im gleichen Zeitraum kletterten unbekannte Täter Am Schultenhof an einem Mehrfamilienhaus auf den Balkon einer Wohnung. Dort versuchten sie, die Balkontür aufzuhebeln. Auch dies misslang und die Täter entfernten sich.

