POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.11.2019

Einbruch in Arztpraxis

Hohenhameln. Unbekannte Täter drangen am Mittwoch, zwischen 00:00 Uhr und 06:45 Uhr, gewaltsam in eine Arztpraxis in der Markstraße ein. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Sammelmünzen. Anschließend flohen die Täter unerkannt.

Ein Schaden von etwa 2.200 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hohenhameln, Telefon 05128/245, zu melden.

Schwerer Unfall mit Pedelec

Lengede. Am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf dem Gärtlingsweg ein schwerer Unfall, bei dem eine 75-jährige Lengederin auf einem Pedelac von einem 33-jährigen Golf-Fahrer erfasst wurde. Die Lengederin befuhr offenbar den Schachtweg in Richtung Gärtlingsweg. Im Einmündungsbereich zum Gärtlingsweg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Golf, welcher den Gärtlingsweg aus Richtung Broistedter Straße befuhr. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum in der Holwedestraße gebracht werden.

Die Polizei ermittelt derzeit die Unfallursache. Unabhängige Gutachter wurden unterstützend zu den Ermittlungen hinzugezogen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, Telefon 05344/7177, zu melden.

