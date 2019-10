Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 13:35 Uhr befuhr eine 57-Jährige die Mathystraße und kollidierte in Höhe der Friedenstraße beim Linksabbiegen mit einer Straßenbahn der Linie 2. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 1000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

