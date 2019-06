Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - 15 Rasenroboter entwendet

Südlohn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch 15 Rasenroboter aus einer Lagerhalle in Südlohn gestohlen. Um hineinzukommen, schlugen die Täter eine Scheibe zu den Lagerräumen an der Robert-Bosch-Straße in Südlohn ein. Des Weiteren hebelten sie eine Zauntür auf und flüchteten so vom Firmengelände. Es entstand ein Sachschaden von circa 19.000 Euro.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken (Telefon 02861 / 9000).

