POL-HRO: Einbruchdiebstahl in Postfiliale in Rostocker Südstadt - Zeugenaufruf

Am gestrigen Dienstag, d. 20.08.2019 kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in die Postfiliale im Rostocker "Südstadt-Center". Durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden vier männliche Tatverdächtige auf ihrer Flucht beobachtet. Die Tatverdächtigen werden durch den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und weitere Zeugen wie folgt beschrieben: Tatverdächtiger - männlich - Ca. 190 - 195 cm groß - Ca. 25-30 Jahre alt - Kräftige Statur - Schwarze Haare - Bekleidung: schwarze lange Hose, grünes Oberteil in Camouflage-Optik - Trug Handschuhe und Brechstange Tatverdächtiger 2: - Männlich - Ca. 25-30 Jahre - Bekleidung: schwarzer Trainingsanzug mit weißen Streifen ( Adidas) Akzent und äußere Erscheinung ließen laut Zeugen den Schluss zu, dass die beiden erstgenannten Tatverdächtigen osteuropäischer Herkunft sind. Tatverdächtiger 3 - Männlich - Ca. 20 Jahre - Trug ein schwarzes Basecap Tatverdächtiger 4 - Männlich - ebenfalls Mitte 20 Die vier Tatverdächtigen flüchteten nach Verlassen des Südstadt-Centers in Richtung der Hufelandstraße, wo sie in einen abgestellen dunklen PKW Kombi stiegen und in unbekannte Richtung wegfuhren. Angaben zu Sach- und/oder Stehlschäden sind nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht möglich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen oder sonstige Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommmissariats Rostock unter der Telefonnummer 0381-4916 16 16 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

