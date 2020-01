Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Neuleiningen (ots)

Unbekannte haben in der Silvesternacht zum derzeitigen Stand der Ermittlungen vermutlich nach 02.00 Uhr Farbschmierereien mit blauer und schwarzer Farbe an Hauswänden, Garagentoren und Mauern in Neuleiningen in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße, der St.-Nikolaus-Straße und der Altleininger Straße hinterlassen. Der Sachschaden dürfte bis jetzt im vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen werden um sachdienliche Hinweise gebeten. (.sw)

