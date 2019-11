Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Auffahrunfall fordert Schwerverletzten

Am Dienstagmorgen fuhr ein VW-Fahrer auf der B30 bei Erbach auf einen Fiat-Fahrer auf.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 6.45 Uhr ein 45-Jähriger von Laupheim in Richtung Ulm unterwegs. Der Mann fuhr mit seinem Fiat auf der rechten Spur. Auf Höhe Erbach wechselte hinter ihm ein 33-Jähriger vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dass der Fiat-Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte, bemerkte er zu spät. Er fuhr mit seinem VW auf den Fiat auf. Diesen schob es daraufhin nach rechts von der Fahrbahn. Das Auto überschlug sich und kam auf einem Feldweg zum Stehen. Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für etwa zwei Stunden lief der Verkehr in Richtung Ulm nur einspurig, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei (Tel. 0731/188-3810) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am VW auf 5.000 Euro und am Fiat auf 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

++++++2074285

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell