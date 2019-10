Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, kam es um 10.05 Uhr auf der Emsteker Straße in Höhe der Einmündung "Zur Heimstätte" zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta bemerkte eine Reihe von verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen vor ihm nicht und musste ein Brems- und Ausweichmanöver einleiten. Hierdurch geriet er in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw eines 38-jährigen Emstekers kollidierte. Beide Männer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

