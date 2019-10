Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall.

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, 11.30 Uhr befuhr ein 39-jähriger ukrainischer Staatsbürger mit einem Lkw und Anhänger die Straße Hessels Höhe in Vechta / OT Spreda. In einer scharfen Rechtskurve kam er dann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, wobei der Anhänger nach rechts umkippte. Hierdurch wurde sowohl die Berme als auch ein Straßenschild beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schaden steht zur Zeit noch nicht fest. Es wurden keine Personen verletzt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. Oktober 2019, kam es zwischen 19.00 und 20.30 Uhr am Tennisplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten Audi Q3. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, kam es um 14.00 Uhr auf der Langweger Straße zu einem Verkehrsunfall. In einer Rechtskurve gerieten eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf und ihr 28-jähriger Beifahrer vermutlich aufgrund von Ablenkung in den Gegenverkehr und stießen dort mit dem Pkw eines 19-jährigen Holdorfers und dessen 15-jährigen Beifahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden die Frau und der 28-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Vechta - Zwei friedliche Versammlungen

Im Stadtgebiet Vechta kam es am Mittwoch, 16. Oktober 2019, zu zwei friedlichen Versammlungen. Zunächst versammelten sich etwa 320 Personen gegen 17.00 Uhr bezüglich der Luftangrifffe auf Syrien am Europa Platz und zogen über die Burgstraße und Kingenhagen durch die Innenstadt. Gegen 18.30 Uhr wurde die Versammlung beendet. Es wurden ein friedlicher Verlauf und leicht Verkehrsbeeinträchtigungen festgestellt. Von 19.00 bis 19.40 Uhr trafen sich anschließend etwa 80 Personen in der Juttastraße, um eine Gedenkkundgebung für den jüngsten Vofall in Halle abzuhalten. Auch hier wurde ein friedlicher Verlauf festgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell