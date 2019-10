Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, den 16.Oktober 2019, gegen 10.35 Uhr befuhr ein 53-jähriger Ostrhauderfehner mit seinem PKW, VW Golf die Barßeler Straße in Richtung Friesoythe. Als er nach links auf eine dortige Grundstückszufahrt abbog, übersah er den entgegenkommenden PKW, Opel und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerin des Opel, eine 54-jährige aus Werlte und der Ostrhauderfehner wurden leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 16.Oktober 2019, gegen 16.10 Uhr befuhr eine 55-jährige Bremerin mit ihrem PKW, Ford die Bundesstraße 401 in Richtung Papenburg. Beim Überholen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine stieß sie mit dem PKW, Fiat einer entgegenkommenden Papenburgerin zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell