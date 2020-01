Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

B 27) Vorfahrt missachtet 27.1.2020

Donaueschingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagabend gegen 18.45 Uhr im Bereich des Zubringers DS-Süd der B 27 zur L 171. Ein 19-jähriger Fiat-Fahrer wollte von der L 171 nach links in Richtung Hüfingen abbiegen, beachtete jedoch nicht die Vorfahrt einer von links kommenden, auf der L 171 in Richtung Donaueschingen fahrenden BMW-Lenkerin und kollidierte mit ihr. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Karina Urbat

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell