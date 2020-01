Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingendorf Wohnungseinbruch 27.01.2020

Villingendorf (ots)

Schmuck und einen Tresor mit Unterlagen erbeutete ein unbekannter Täter, der am Montag zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Riedstraße eingebrochen ist. Der Unbekannte hebelte gewaltsam die Terrassentüre auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude, wo er mehrere Zimmer durchwühlte. Einem Passanten war gegen 17.00 Uhr ein weißer Transporter vor dem Anwesen aufgefallen. Ob dieser mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die am Montagnachmittag Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, oder Angaben zu dem weißen Transporter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741/477-0, zu melden.

