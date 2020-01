Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Räuberische Erpressung mit Schusswaffe

Trier (ots)

Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung mit Schusswaffe

Am 18.01.2020 kam es um 19:11 Uhr zu einer räuberischen Erpressung mittels Schusswaffe im Supermarkt "Nahkauf" in der Brückenstraße in Trier. Der Täter konnte hierbei einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuten. Zeugen, die die Tat, den Täter oder dessen Fluchtrichtung beobachten konnten, werden gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei Trier unter 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

