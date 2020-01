Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrecher durch Anwohnerin in die Flucht geschlagen

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 15. Januar wurde eine Anwohnerin in der Straße "Im Avelertal" um Mitternacht durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Demnach verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zunächst Zugang zum Treppenhaus des Mehrparteienhauses und versuchte im Anschluss die Wohnungstür der Geschädigten aufzubrechen. Durch laute Rufe machte die Bewohnerin auf sich aufmerksam und schlug so den Täter in die Flucht, bevor dieser in ihre Wohnung eindringen konnte. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier unter der Tel. 0651-9779-2290.

