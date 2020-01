Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrecher macht Beute in Trierer Tankstelle

Trier (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich zwischen 23 Uhr und 00:45 Uhr ein bislang unbekannter Täter Zutritt in eine Tankstelle in der Kohlenstraße. Der Täter schlug ein Fenster des im Hinterhof gelegenen Warenlagers ein, um in das Gebäude zu gelangen. Zielgerichtet begab sich die maskierte Person in den Verkaufsraum und entwendete unter anderem eine Geldkassette. Nachdem die Beute in einer auffälligen gelben Tasche verstaut wurde, konnte der Täter unerkannt entkommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und denen insbesondere die gelbe Tasche aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Trier unter der Tel. 0651-9779-2290 in Verbindung zu setzen.

