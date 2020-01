Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Erneute Anrufwelle durch "Falsche Polizeibeamte"

Trier/Bitburg (ots)

Seit dem Abend des 13. Januar rufen angebliche Polizeibeamte in Trier und Bitburg an.

Bislang verzeichnet die Polizei mehr als 20 Fälle in denen angebliche Polizeibeamte in betrügerischer Absicht anrufen. Die Täter geben meist vor, dass Einbrecher festgenommen wurden, bei denen eine Liste mit möglichen neuen Einbruchszielen gefunden wurde. Das Haus oder die Wohnung des Opfers soll sich auf dieser Liste befinden. Die "Falschen Polizeibeamten" bieten nunmehr an, die Wertsachen des Opfers in Verwahrung zu nehmen, sodass sie nicht gestohlen werden können.

Die Polizei wird Sie niemals anrufen und nach Ihren Wertsachen befragen oder Sie zu deren Herausgabe auffordern! Beenden sie solche Anrufe unverzüglich und wählen sie anschließend selbst den Notruf 110 oder die Nummer ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Da die Masche der Betrüger mittlerweile vielen bekannt ist, erkannten alle angerufenen den Betrugsversuch, sodass es bisher zu keinem Schaden kam.

