Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kamera auf der Toilette an der Universität - Täter zeigt sich selbst an

Trier (ots)

Am 6. Dezember 2019 bemerkten Zeugen eine Kamera, die durch einen unbekannten Täter auf einer der Toiletten in einem Gebäude der Universität Trier platziert wurde. Die Kriminalpolizei Trier nahm daraufhin die Ermittlungen auf.

In der vergangenen Woche wurde erneut über den Fall in der lokalen Presse berichtet. Womöglich aufgrund des daraus resultierenden öffentlichen Druckes meldete sich ein Tatverdächtiger bei der Kriminalpolizei Trier. Über einen Rechtsanwalt teilte der 26-jährige Trierer mit, dass er für die Tat verantwortlich sei. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

