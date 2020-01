Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am Freitag, den 10. Januar kam es zwischen 8 Uhr und 20 Uhr zu einem Einbruch in der Straße "Im Brönnchen" in Gerolstein. Bislang unbekannte Täter versuchten zunächst Zugang zum Wohnhaus, über die Terrassentür zu erlangen, was ihnen aber misslang. Im Anschluss hebelten sie ein Fenster auf und drangen ins das Gebäude ein. Erbeuten konnten sie nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier unter der Tel. 0651-9779-2290.

