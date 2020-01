Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfallflucht in der Karl-Marx-Straße in Trier

Trier (ots)

Am 11. Januar 2020 kam es zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Karl-Marx-Straße in Trier.

Der bislang unbekannte Fahrer touchierte vermutlich beim Rangieren ein am Rand geparktes Fahrzeug an der linken Heckseite. Es entstand Sachschaden an Stoßstange, Kofferraumdeckel und dem hinteren Kotflügel in Höhe von circa 4.000 EUR. Der Fahrer meldete sich anschließend nicht bei der Polizei und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Unfallfahrzeug dürfte ebenfalls Schäden aufweisen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

