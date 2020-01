Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Die Polizei Bitburg lädt zu Infoabend mit Schwerpunkt Einbruchsschutz und neuartigen Betrugsmaschen ein.

Rittersdorf (ots)

Diesen bietet die Polizei Bitburg am Mittwoch, den 8. Januar ab 17.00 Uhr im Gemeindehaus Rittersdorf unentgeltlich für alle Interessierten an. Folgende Fragestellungen sind Thema des Abends: Wie kann ich mein Haus vor Einbrechern schützen? Wie erkenne ich neue Betrugsmaschen? Was muss ich bei Haustürgeschäften beachten? Über diese und viele andere Themen informiert Polizeihauptkommissar Gerhard Schreiner, Sicherheitsberater des Zentrums Polizeiliche Prävention des Polizeipräsidiums Trier. Herr Schreiner lädt Senioren, aber auch alle anderen Interessierten ein, um über die Themen Einbruchschutz, Betrugsmaschen im Internet und am Telefon und Haustürgeschäfte zu sprechen und darüber hinaus allgemeine Verhaltenstipps zu geben. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

