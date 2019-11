Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnungen einer Gaststätte

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 23.11.2019, in der Zeit von 17:30 Uhr und 21:25 Uhr, wurde in die Wohnungen im ersten und zweiten Stock eines griechischen Restaurant in der Trierer Landstraße eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner während ihrer Tätigkeit im Restaurant aus um Bargeld und Schmuck zu entwenden.

Zeugen, die evtl. verdächtige Wahrnehmungen mitteilen können, melden sich bitte unter der Telefonnr. 06571-9260.

