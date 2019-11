Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zigarettenautomat in Nähe zum Jünkerather Bahnhof aufgebrochen

Jünkerath (ots)

Die Polizeiinspektion Prüm wurde am Samstagmorgen durch einen Anwohner über den Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Jünkerath, Bahnhofstraße, in Kenntnis gesetzt. Unbekannte Täter hatten den Automaten in der Nacht zuvor aufgehebelt und das innenliegende Bargeld entnommen.

Wer hat in diesem Zusammenhang eine Beobachtung gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551-9420 in Verbindung zu setzen.

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell