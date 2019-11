Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Verkehrsunfallflucht Zeit: Freitag, 22.11.2019, zwischen 17:20 Uhr und 18:45 Uhr Ort: 54550 Daun, Leopoldstraße

Eine Fahrzeugführerin parkte im obengenannte Zeitraum ihren Pkw Citroen auf dem Marktplatz in der Leopoldstraße in Daun. Anschließen fuhr sie nach Hause. Dort stellte sie dann fest, dass an ihrem Fahrzeug die vordere rechte Fahrzeugseite zerkratzt ist. Bei den Kratzern sind rote Lackspuren zu erkennen. Demnach dürfte der/die Unfallverursacher/in beim Ein- oder Ausparken mit ihrem/seinem PKW gegen den PKW der Geschädigten gestoßen sein und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592 96260

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de



