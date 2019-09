Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von 5000 Strohballen in der Ortschaft 18573 Rothenkirchen auf der Insel Rügen

Bergen (ots)

Am 10.09.2019 gegen 22:55 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er in der Ortschaft 18573 Rothenkirchen ein großes Feuer sieht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Gegenüber der Agrar-Produktions- und Vertriebsgemeinschaft brannten auf einer Fläche drei Strohmieten mit insgesamt 5000 Strohballen. Für die Löscharbeiten kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus den Ortschaften Rambin, Samtens und Altenkirchen zum Einsatz. Diese sind mit 11 Fahrzeugen und 45 Kameraden im Einsatz und versuchen das Feuer zu löschen. Nach Auskunft der Feuerwehr werden sich die Löscharbeiten aber noch bis in den Vormittag des 11.09.2019 hinziehen. Der bei dem Brand entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200.000,-EUR. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Stralsund die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

