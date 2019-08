Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Kleinwagen prallt am Mittwochabend bei Nellingen gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Am Mittwochabend befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Kleinwagen die Landesstraße von Türkheim her kommend in Richtung Nellingen. Gegen 19.45 Uhr kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Spurenlage vor Ort deutet darauf hin, dass der Kleinwagen der jungen Frau, ein Citroen C 1, rund 50 Meter weit im Grünstreifen unterwegs war, ehe er frontal gegen einen Baum prallte.

Die 19-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Im Zuge des Einsatzes der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei war die Landesstraße L 1230 für rund anderthalb Stunden voll gesperrt.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (Uwe Häckel) - 158763 email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell