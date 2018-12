POL-PDNW: Mopedfahrer bei Unfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am gestern Mittag in der Landwehrstraße kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Mopedfahrer. Die 50-jährige Pkw-Fahrerin wollte in den fließenden Verkehr fahren und übersah den von hinten kommenden Mopedfahrer. Der 17-Jährige wurde vom Zweirad geschleudert und zog sich hierbei leichte Prellungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

