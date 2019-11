Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes

Bitburg (ots)

Im Zeitraum vom 26.10.2019 bis zum 15.11.2019 wurde in der Ortslage Badem, in der dortigen Straße "Mentwieschen" ein hochwertiges schwarz-weißes Mountainbike der Firma Bulls aus einem Geräteschuppen entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bitburg unter 06561/9685-0 erbeten.

