Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht vor einer Gaststätte in der Industriestraße in Mülheim - Zeugen gesucht

Mülheim an der Mosel (ots)

In der Nacht Donnerstag, den 21.11.2019 auf Freitag den 22.11.2019 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachbeschädigung an einem Holzzaun sowie einer Leuchtreklame der Gaststätte "Jule's Kochtopf".

Vermutlich wurde der Schaden durch einen LKW mit Anhänger beim Rückwärtsfahren verursacht, wobei der Unfallverusacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues unter 06531/9527-0 oder per Email an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel



Telefon: 06531/9572-0

E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell