Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Berauschter Fahrer sitz bei Verkehrskontrolle auf Schlagstock

Bitburg (ots)

Am Donnerstagabend wurde in Speicher ein 36 Jahre alter Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle gestoppt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Bei der Kontrolle wurde zudem bemerkt, dass der Fahrzeugführer auf einem Teleskopschlagstock saß, den er so zugriffsbereit hatte. In dem geführten Wagen wurde dann auch noch ein "Kampfmesser" aufgefunden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Waffen wurden sichergestellt.

