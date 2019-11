Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ehrlicher Finder gibt Geldbörse mit mehr als 1000EUR Bargeld bei Polizei ab.

Bitburg (ots)

Am Donnerstagabend erschien ein 56 Jahre alter Mann bei der Polizeiinspektion in Bitburg. Er übergab den Beamten eine Geldbörse, die er zuvor im Eingangsbereich eines Bitburger Supermarktes gefunden hatte. In der Brieftasche befanden sich Ausweisdokumente des Eigentümers und weit mehr als 1000EUR Bargeld. Die ersten Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass sich der 59 Jahre alte Verlierer zwischenzeitlich wieder in dem Markt aufhielt, um seine verloren gegangene Geldbörse zu suchen. Nachdem ein Kontakt hergestellt wurde, konnte dem Eigentümer auf der Dienststelle seine Brieftasche, samt kompletten Inhalt, wieder ausgehändigt werden. Der Verlierer meldete sich bei dem Eigentümer, um diesem einen Finderlohn zukommen zu lassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell