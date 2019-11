Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnhausbrand

Bitburg (ots)

Am Donnertagnachmittag kam es in einem Wohngebiet in Wolsfeld zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Brandentwicklung im Untergeschoss des Hauses wurde frühzeitig von den Hausbewohnern bemerkt, die daraufhin zügig einen Notruf absetzten und das Haus verlassen konnten. Die alarmierten Feuerwehren der VG Bitburger Land konnten den Brand am Einsatzort schnell löschen. Ein Hausbewohner wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gebäudeschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro belaufen wird. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Bitburg.

