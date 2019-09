Polizeidirektion Hannover

POL-H: E-Scooter-Fahrerin mit 2,9 Promille gestoppt

Hannover (ots)

Beamte des Polizeikommissariats (PK) Südstadt haben heute Morgen (20.09.2019) eine 22-Jährige auf einem E-Scooter an der Berliner Allee, Ecke Lavesstraße, gestoppt. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von rund 2,9 Promille ergeben.

Einsatzkräfte hatten die junge Frau gegen 03:00 Uhr auf dem Radweg der Berliner Allee bemerkt, als diese gerade einen E-Scooter startete. Im weiteren Verlauf fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Fahrbahn und konnte gerade noch an der Bordsteinkante vom Elektrokleinstfahrzeug springen. Der 28-jährige Begleiter konnte den E-Scooter noch auffangen. Beamte des PK Südstadt kontrollierten Fahrerin in der Folge und stellten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung bei ihr fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,9 Promille. Die 22-Jährige musste anschließend mit zur Wache. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. /has, now

Hinweise zum Umgang mit E-Scootern finden Sie hier: https://www.pd-h.polizei-nds.de/praevention/verkehrsunfallpraevention/e-scooter-113855.html

