Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Imbissbetrieb Nacht zum 22.11.2019 54576 Hillesheim/Eifel, Kölner Straße

Daun (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 21.11.2019 auf Freitag, 22.11.2019, versuchten bislang unbekannte Täter, durch Aufhebeln eines am Imbiss befindlichen Fensters in den Imbiss einzudringen. Es wurde insgesamt zwei Mal angesetzt. Der Versuch, das Fenster aufzuhebeln, scheiterte aus ungeklärter Ursache. Durch die Hebelversuche riss das angrenzende Fenster und es entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592 96260

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592 96260

pidaun@polizei.rlp.de



