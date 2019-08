Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Industriestraße/ Fahrradbesitzer gesucht

Coesfeld (ots)

Im Zuge eines anderweitigen Ermittlungsverfahrens stellten Polizisten am Mittwoch, 17.07.2019, ein schwarzes Cruiser-Fahrrad an einem Autohaus auf der Industriestraße in Senden sicher. Bislang hat sich der Besitzer nicht gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass das Rad gestohlen ist und fragt deshalb: Wer vermisst im Raum Senden ein schwarzes Cruiser-Fahrrad? Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

