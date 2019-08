Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede, L600/ Hohe Raserquote

Coesfeld (ots)

Fast jeder fünfte Fahrzeugführer war am Dienstag (06.08.) zwischen 05.10 Uhr und 15.44 Uhr auf der L600 in Coesfeld zwischen den Abzweigen Stevede und Maria-Veen zu schnell unterwegs. Von den 4830 gemessenen Fahrzeugen waren 939 schneller als die hier erlaubten 70km/h. 788 Fahrer waren maximal 20km/h zu schnell und kommen mit einer Verwarnung davon; für 151 Fahrer werden Bußgelder nach Ordnungswidrigkeitenanzeigen für höhere Geschwindigkeitsüberschreitungen fällig. 10 Fahrverbote werden darüber hinaus für die 10 Fahrer fällig, die mehr als 40km/h zu schnell waren. Trauriger "Tagessieger" war ein BMW-Fahrer aus dem Kreis Borken, der die Messstelle mit 122km/h passiert hat. Ihn erwarten 240 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der "Flensburger Verkehrssünderdatei."

