Polizei Aachen

POL-AC: Korrektur und Nachtrag zur Meldung: Ecstasy-Tablette bei Spiel gefunden

Alsdorf (ots)

Korrektur des ersten Satzes und Ergänzung: Im Rahmen einer sogenannten Spiels, einer Challenge in einem sozialen Medium, genaue Bezeichnung "Alsdorfer Stones" bei denen mittels GPS-Koordinaten bemalte Steine in der Stadt gefunden werden sollen, hat es am Freitag, 20. September, einen Vorfall gegeben.

In den sozialen Medien folgten darauf genau eine Woche später viele Reaktionen mit einer hohen Reichweite. (pk)

